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12 июня 2019, среда, 09:47 10
Политика мира 2019-06-12T09:48:01+03:00
Українські Новини
Украинцам нарассказывали сказок о вступлении в ЕС через 5-10 лет, но это нереально, - Климкин

Украинцам нарассказывали сказок о вступлении в ЕС через 5-10 лет, но это нереально, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам нарассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально. Об этом он написал в своем Facebook 11 июня.

"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - сказал глава МИД.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление надо было бы начинать буквально завтра.

По его словам, для того, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский высказал свое мнение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

А вот в своей предвыборной программе Порошенко обещает, что в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС, получит и приступит к выполнению плана действий по членству в НАТО.

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