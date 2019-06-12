Украинцам нарассказывали сказок о вступлении в ЕС через 5-10 лет, но это нереально, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинцам нарассказывали сказок о вступлении в Европейский Союз через 5-10 лет, но это нереально. Об этом он написал в своем Facebook 11 июня.\r\n"В очереди за утренним кофе случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС. Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - сказал глава МИД.\r\n"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 Это глупости, ведь для этого уже давно должны вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда", - добавил он, отметив, что для этого переговоры о вступление надо было бы начинать буквально завтра.\r\nПо его словам, для того, чтобы вступить в ЕС Украине нужно минимум стать на голову лучше всех предыдущих кандидатов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский высказал свое мнение о вступлении Украины в ЕС и НАТО.\r\nА вот в своей предвыборной программе Порошенко обещает, что в 2023 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС, получит и приступит к выполнению плана действий по членству в НАТО.