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11 июня 2019, вторник, 20:40 41
Экономика 2019-06-11T20:45:15+03:00
Українські Новини
В АМКУ заявили, что облэнерго Ахметова уже почти получили влияние на всю сферу

В АМКУ заявили, что облэнерго Ахметова уже почти получили влияние на всю сферу

Приобретение ДТЭК Рината Ахметова новых облэнерго будет влиять на способность каждого нового участника конкурировать с компанией, которая имеет по всей вертикали энергетической цепочки мощную активную позицию.

Об этом заявила одна из государственных уполномоченных АМКУ Агия Загребельская в интервью "Экономической правде".

"То есть вам нужно будет конкурировать не просто с поставщиком. Любой участник будет конкурировать с группой ДТЭК", - подчеркнула она.

"В законе либерализация энергорынка предусматривает полное разделение оператора и поставщика, но и оператор, и поставщик - это компании одной группы. Это означает, что они смогут пользоваться определенными возможностями группы. Например, будут иметь больше финансовых возможностей для ценовых маневров с целью обеспечения больших доходов и менее конкурентного давления", - утверждает Загребельская.

Она отметила, что группа уже почти получила административное влияние на всю сферу.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ решила переложить убытки от продажи энергии населению на "Энергоатом", не трогая доходы Ахметова.

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