В АМКУ заявили, что облэнерго Ахметова уже почти получили влияние на всю сферу

Приобретение ДТЭК Рината Ахметова новых облэнерго будет влиять на способность каждого нового участника конкурировать с компанией, которая имеет по всей вертикали энергетической цепочки мощную активную позицию.\r\nОб этом заявила одна из государственных уполномоченных АМКУ Агия Загребельская в интервью "Экономической правде".\r\n"То есть вам нужно будет конкурировать не просто с поставщиком. Любой участник будет конкурировать с группой ДТЭК", - подчеркнула она.\r\n"В законе либерализация энергорынка предусматривает полное разделение оператора и поставщика, но и оператор, и поставщик - это компании одной группы. Это означает, что они смогут пользоваться определенными возможностями группы. Например, будут иметь больше финансовых возможностей для ценовых маневров с целью обеспечения больших доходов и менее конкурентного давления", - утверждает Загребельская.\r\nОна отметила, что группа уже почти получила административное влияние на всю сферу.\r\nКак сообщали Українські Новини, НКРЭКУ решила переложить убытки от продажи энергии населению на "Энергоатом", не трогая доходы Ахметова.