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11 июня 2019, вторник, 17:33 25
Судебная власть 2019-06-11T17:41:13+03:00
Українські Новини
Суд снова отказался снять арест со счетов жены Арбузова

Суд снова отказался снять арест со счетов жены Арбузова

Печерский районный суд Киева снова отказался снять арест с банковских счетов жены бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова Ирины.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Такое решение суд принял 28 мая.

Следственный судья установил, что следственным отделом управления особо важными делами Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Национального банка Сергея Арбузова в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Постановлениями следственных судей Печерского районного суда города Киева от 24 ноября 2014 и от 30 мая 2014 было удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на расходную часть открытых на имя жены Арбузова счетов в АО "Укрэксимбанк", в ПАО "Укрбизнесбанк"; в ПАО "ВБР", в ОАО "Ощадбанк".

Представитель жены Арбузова подал в суд жалобу об отмене ареста, наложенного на банковские счета, однако суд отказал в ее удовлетворении.

Как сообщали Українськi Новини, суд отказался снять арест с банковских счетов соратника Януковича Арбузова.

Ранее Апелляционный суд снял арест с двух квартир жены Арбузова. Также суд снял арест с 2 земучастков и дома отца Арбузова.

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