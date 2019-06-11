Зной усилится: в среду в Украине будет +35

12 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23 градуса.\r\nВ Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nВ Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nВ Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +30…+35 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.\r\n11 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +24 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту.\r\nТем временем рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.