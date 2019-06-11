Зной усилится: в среду в Украине будет +35

12 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21 градус, днем +31…+33 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +12…+17 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +15…+17 градусов, днем +29…+31 градус.

В Трускавце ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +28…+30 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+34 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +28…+35 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+21 градус, днем +30…+35 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+21 градус, днем +27…+32 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +18…+20 градусов, днем +29…+31 градус.

11 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту.

Тем временем рабочая неделя в Украине началась с жары и гроз с градами.