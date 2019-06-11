Спека посилиться: у середу в Україні буде +35

12 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, удень +31...+33 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +27...+33 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +29...+31 градус.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+34 градуси.У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +30...+35 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +29...+35 градусів.У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +27...+32 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +29...+31 градус.

11 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху.

Тим часом робочий тиждень в Україні почалася з спеки і гроз з градами.