подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 июня 2019, вторник, 12:18 51
Европа 2019-06-11T12:19:05+03:00
Українські Новини
В Греции назначили досрочные парламентские выборы

В Греции назначили досрочные парламентские выборы

Президент Греции Прокопис Павлопулос на встрече с премьер-министром Алексисом Ципрасом в понедельник согласился с его предложением провести внеочередные всеобщие выборы 7 тюля. Об этом сообщает "Катимерини".

По данным издания, предложение о проведении досрочных парламентских выборов Ципрас связал с поражением его партии СИРИЗА на выборах в Европейский парламент.

"Я имею основания полагать, что это может представлять угрозу для национальной экономики", - сказал Ципрас журналистам перед встречей с Павлопулосом.

Ранее Ципрас уже выступал с предложением провести выборы 7 июля. При этом он будет исполнять обязанности главы правительства до формирования нового кабинета.

Как сообщали Українські Новини, Греция в 2001 году стала членом еврозоны из-за сфальсифицированных данных об экономических показателях страны, которые она предоставила Евростату.

Больше новостей о: Парламентские выборы Греция Досрочные выборы

Архив
Новости
Труханов и Кернес, поддержавшие на президентских выборах Порошенко, попали в первую "пятерку" списка Оппоблока 12:25 Видео
В Греции назначили досрочные парламентские выборы 12:18
Киев вошел в ТОП-20 самых загруженных автомобилями городов мира 11:47
Неизвестный сообщил о минировании КС 11:32
Российский рубль в киевских обменниках подешевел 11:18
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Рабочая неделя в Украине начнется с жары и гроз с градами 16:24
больше новостей
Спикер Зеленского Мендель не обязана подавать декларацию, - АП 06:00 Документ
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов 13:21
После открытия рынка электроэнергии тарифы для промышленности снизятся на 10-20%, – прогноз Ukraine Economic Outlook 18:38 Пресс-релиз
Стрелявший в людей во время силового конфликта в "Барабашово" является активистом "Нацкорпуса", – администрация ТЦ 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok