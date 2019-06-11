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11 червня 2019, вівторок, 09:01 9
Суспільство 2019-06-11T09:04:35+03:00
Українські Новини
Пожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману

Пожежа в психлікарні Одеси Зеленський доручив розслідувати Гройсману

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману розслідувати обставини пожежі в Одеській психіатричної лікарні, який стався 10 червня. Про це Зеленський написав у своєму мікроблозі в Twitter.

“Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем'єру Володимиру Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування", - повідомив президент.

Він висловив співчуття рідним і близьким людей, які загинули в результаті трагедії.

Президент також розповів, що сподівається, що причини пожежі будуть з'ясовані.

Як повідомляли "Українські Новини", в Одесі в психлікарні Воробйова сталася пожежа: загинули 6 людей.

Раніше ву Львові загорілася лікарня, евакуювали майже 300 осіб.

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