Зеленский использует методы режима Порошенко, - Бойко ответил на угрозы Мендель наказать его за переговоры с РФ

Зеленский использует методы режима Порошенко, - Бойко ответил на угрозы Мендель наказать его за переговоры с Р

Руководство объединения "Оппозиционная платформа - За життя" считает, что власть Президента Владимира Зеленского использует методы бывшего Президента Петра Порошенко для уголовного преследования лидера "Оппозиционной платформы - За життя" Юрия Бойко и члена политсовета партии Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии, передают Українськi Новини.

"Призывы привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционной партии, пользующейся большой поддержкой граждан, в канун выборов свидетельствуют о том, что новая власть ничем не отличается от преступного режима Порошенко и использует те же самые грязные методы давления на правоохранительные органы с целью обеспечить выполнение своего политического заказа", - сказано в сообщении.

Партия также считает, что власть выдвигает юридически необоснованные обвинения и заводит чрезмерно много уголовных дел.

Кроме того, представители "Оппозиционной платформы" намерены продолжать вести переговоры с руководством России, а также с руководством ОРДЛО ради возобновления экономических отношений и прекращения боевых действий.

Напомним, что данное заявление Юрия Бойко стало реакцией на слова пресс-секретаря Президента Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что она удивлена открытием ГПУ уголовных производств по факту подготовки к финансированию терроризма и государственной измены из-за заявлений главы государства и бывшего Президента, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ОБСЕ, Россия) Леонида Кучмы, однако не были открыты производства из-за посещения России лидером "Оппозиционной платформы - За життя" Юрием Бойко и членом политсовета партии "За життя" Виктором Медведчуком.

Тем временем, Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование посещения России Бойко и Медведчуком.