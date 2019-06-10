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10 июня 2019, понедельник, 13:11 2226
Общество 2019-06-10T13:11:12+03:00
Українські Новини
"Голос Украины" извинился за антисемитские и расистские высказывания своего журналиста

"Голос Украины" извинился за антисемитские и расистские высказывания своего журналиста

В связи с размещением собственным корреспондентом газеты "Голос Украины" в Черниговской области Василием Чепурным в своем аккаунте на Facebook частного мнения относительно определенных событий и своего личного отношения отдельных людей, редакция газеты "Голос Украины" заявляет следующее. Газета "Голос Украины", официальное издание Верховной Рады Украины, сообщает, что никогда не разделяла и не будет разделять позиции относительно предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности.

В своей деятельности редакция газеты всегда придерживается основных принципов журналистской этики, в частности свободы слова и высказываний, уважения к частной жизни человека, не распространение информации, содержащей предвзятости или необоснованные обвинения, невозможность распространения информации, которая дискриминирует любого человека через его пол, язык, расу, религию, национальное, региональное или социальное происхождение или политические предпочтения.

В. Чепурной, без указания места работы, обнародовал на личной странице в социальной сети Facebook позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой "Голоса Украины".

В издании заявляют, что газета всегда стояла на принципах толерантности и взаимоуважения. По инициативе редакции в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, которым предусмотрено образование как приложений к "Голосу Украины" изданий национальных меньшинств: польского, венгерского, крымско-татарского, еврейского, армянского, болгарского.

Также издание заявляет, что редакция газеты "Голос Украины" не осуществляет контроль за частной жизнью своих сотрудников, не отвечает за их личные высказывания или определенную позицию относительно тех или иных событий.

Несмотря на это, с большим уважением просим прощения за некорректные высказывания Чепурного у всех, кого они унизительно затронули.

Редакция рассматривает вопрос целесообразности пребывания В. Чепурного на занимаемой должности.

Напомним, что журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром".

Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины".

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