Масштабное ДТП на трассе Львов-Тернополь: пострадали 11 человек

11 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автомобильной дороге "Львов - Тернополь" 8 июня.

Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

Согласно ему, 8 июня около 18:00 на автодороге "Львов -Тернополь" в районе Золочева водитель грузового автомобиля "ГАЗ" притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz.

В дальнейшем груз автомобиля "ГАЗ" выпал с борта и повредил автомобили Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

В результате ДТП 11 человек были травмированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП подо Львовом. Фото: Фото facebook.com/igor.zinkevych

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня 26 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия в Боярке Киевской области.