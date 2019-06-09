Масштабное ДТП на трассе Львов-Тернополь: пострадали 11 человек

11 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на автомобильной дороге "Львов - Тернополь" 8 июня.\r\nОб этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, 8 июня около 18:00 на автодороге "Львов -Тернополь" в районе Золочева водитель грузового автомобиля "ГАЗ" притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz.\r\nВ дальнейшем груз автомобиля "ГАЗ" выпал с борта и повредил автомобили Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.\r\nВ результате ДТП 11 человек были травмированы.\r\nОбстоятельства происшествия устанавливаются.\r\n\r\nДТП подо Львовом. Фото: Фото facebook.com\/igor.zinkevych\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4 июня 26 человек пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия в Боярке Киевской области.