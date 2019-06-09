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09 червня 2019, неділя, 18:15 28
Події 2019-06-09T19:30:02+03:00
Українські Новини
Масштабна ДТП на трасі Львів-Тернопіль: постраждали 11 осіб

Масштабна ДТП на трасі Львів-Тернопіль: постраждали 11 осіб

ДТП під Львовом. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
ДТП під Львовом. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

11 осіб постраждали через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на автомобільній дорозі "Львів - Тернопіль" 8 червня.

Про це йдеться в повідомленні департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 8 червня близько 18:00 на автодорозі "Львів -Тернопіль"у районі Золочева водій вантажного автомобіля "ГАЗ" пригальмував, в результаті чого керований ним автомобіль занесло на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz.

Надалі вантаж автомобіля "ГАЗ" випав з борта і пошкодив автомобілі Chevrolet Captiva, Honda CR-V і Opel Combo.

В результаті ДТП 11 осіб було травмовано.

Обставини події встановлюються.

ДТП під Львовом. Фото: Фото facebook.com/igor.zinkevychДТП під Львовом. Фото: Фото facebook.com/igor.zinkevych

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня 26 людей постраждали через дорожньо-транспортну пригоду в Боярці Київської області.

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