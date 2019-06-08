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08 июня 2019, суббота, 14:36 32
Верховная Рада и партии 2019-06-08T17:15:02+03:00
Українські Новини
Бондарь решил выйти из "Відродження" и слагает полномочия главы

Бондарь решил выйти из "Відродження" и слагает полномочия главы

Сопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Виктор Бондарь заявил, что написал заявление о выходе из политической силы и слагает свои полномочия главы парти.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Бондарь отметил, что некоторые депутаты и члены партии хотят объединиться с "Оппозиционным блоком", но он в этом предвыборном проекте не видит объединение Украины, а видит региональный проект юго-восточной части Украины.

"Это больше похоже на возрождение Партии регионов и это точно не мой выбор", - заявил он.

"Абсолютное большинство депутатов (группы "Видродження", - ред.) поддерживают мою мысль и не вошли в состав этого объединения", - добавил Бондарь.

Как сообщали Українські Новини, сопредседатель депутатской группы "Відродження" в Верховной Раде Украины Виталий Хомутынник заявил, что политические партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова, "Відродження", часть представителей партии "Наш край" и народных депутатов группы "Воля народа" объединяются в единую политическую силу для участия в парламентских выборах.

Больше новостей о: Відродження Партия "Відродження" Виктор Бондарь

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