Смешко презентував список партії, з якою йде на вибори в Раду

У першу трійку списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" ввійшли, крім самого Смешка, який був позаштатним радником Петра Порошенка, депутат від "Самопомочи" Олена Сотник і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.\r\nПро це було оголошено на з'їзді політсили в суботу, пише "Українська правда".\r\nПершим номером списку йде Смешко, другим - Сотник і третім - Чубаров.\r\nЧетвертий номер - депутат від "Самопомочи" Іван Мірошниченко, п'ятий - екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в державній зраді, Володимир Замана.\r\nШостий номер в списку - учений, що спеціалізується на ЖКГ Ольга Романюк. Сьомий - економіст, фінансист Андрій Гайдук, восьмий - депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.\r\nДев'ятий номер - генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Володимир Тимошенко, і десятий - капітан першого рангу, підводник, митник Анатолій Макаренко.\r\nЯк передає кореспондент УП, з'їзд проводить телеведучий Дмитро Гордон. Середній вік учасників з'їзду - 50+.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дмитро Гордон очолив передвиборний штаб партії Ігоря Смешка "Сила і честь".\r\nТим часом 10% українців за призначення прем'єром Смешка.