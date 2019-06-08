Смешко презентував список партії, з якою йде на вибори в Раду

У першу трійку списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" ввійшли, крім самого Смешка, який був позаштатним радником Петра Порошенка, депутат від "Самопомочи" Олена Сотник і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Про це було оголошено на з'їзді політсили в суботу, пише "Українська правда".

Першим номером списку йде Смешко, другим - Сотник і третім - Чубаров.

Четвертий номер - депутат від "Самопомочи" Іван Мірошниченко, п'ятий - екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в державній зраді, Володимир Замана.

Шостий номер в списку - учений, що спеціалізується на ЖКГ Ольга Романюк. Сьомий - економіст, фінансист Андрій Гайдук, восьмий - депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.

Дев'ятий номер - генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Володимир Тимошенко, і десятий - капітан першого рангу, підводник, митник Анатолій Макаренко.

Як передає кореспондент УП, з'їзд проводить телеведучий Дмитро Гордон. Середній вік учасників з'їзду - 50+.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Гордон очолив передвиборний штаб партії Ігоря Смешка "Сила і честь".

Тим часом 10% українців за призначення прем'єром Смешка.