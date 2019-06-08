підписатися на розсилку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
08 червня 2019, субота, 12:08 31
Верховна Рада і партії 2019-06-08T12:22:28+03:00
Українські Новини
Смешко презентував список партії, з якою йде на вибори в Раду

Смешко презентував список партії, з якою йде на вибори в Раду

Ігор Смешко презентував партію
Ігор Смешко презентував партію "Сила і честь". Фото: @romromaniuk

У першу трійку списку партії Ігоря Смешка "Сила і честь" ввійшли, крім самого Смешка, який був позаштатним радником Петра Порошенка, депутат від "Самопомочи" Олена Сотник і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Про це було оголошено на з'їзді політсили в суботу, пише "Українська правда".

Першим номером списку йде Смешко, другим - Сотник і третім - Чубаров.

Четвертий номер - депутат від "Самопомочи" Іван Мірошниченко, п'ятий - екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в державній зраді, Володимир Замана.

Шостий номер в списку - учений, що спеціалізується на ЖКГ Ольга Романюк. Сьомий - економіст, фінансист Андрій Гайдук, восьмий - депутат від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко.

Дев'ятий номер - генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Володимир Тимошенко, і десятий - капітан першого рангу, підводник, митник Анатолій Макаренко.

Як передає кореспондент УП, з'їзд проводить телеведучий Дмитро Гордон. Середній вік учасників з'їзду - 50+.

Як повідомляли Українські Новини, Дмитро Гордон очолив передвиборний штаб партії Ігоря Смешка "Сила і честь".

Тим часом 10% українців за призначення прем'єром Смешка.

Більше новин про: Рефат Чубаров Меджліс Ігор Смешко Вибори до Верховної Ради Сила і Честь

Архів
Новини
Поліція має дати оцінку діям "Нацкорпуса", який влаштував конфлікт на "Барабашово" з ветераном АТО, – заява адміністрації 12:38
Смешко презентував список партії, з якою йде на вибори в Раду 12:08
Офіційний курс гривні підскочив на 20 копійок 12:00
Мережеві компанії будуть готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня, - представник "Укренерго" 11:12
Грози, град і шквали: штормове попередження оголосили у більшості областей 11:11
більше новин
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Леонід Кучма і Володимир Зеленський. Фото: АПУ
Через заяви Кучми і Зеленського ГПУ відкрила три справи 17:51
"Дорожня карта" президента не буде оприлюднена до 19 червня, - прес-секретар 20:45
Вакарчук и Притула. Фото: facebоok.com/GolosZmin
Притула йде на вибори в Раду 10:14
Кабмін призначив директором Держпідприємства "Оператор ринку" колишнього керівника Проектного офісу з впровадження енергореформи 13:00
більше новин
Леонід Кучма і Володимир Зеленський. Фото: АПУ
Через заяви Кучми і Зеленського ГПУ відкрила три справи 17:51
Папа Франциск змінив текст молитви "Отче наш", спровокувавши релігійний скандал 21:06
Ценов буде відповідати за службу на блокпостах в ОСС, - Нацполіція 19:02
Зеленський відповів на петицію за його відставку 18:12
Євген Смирнов, асоційований директор ЄБРР в Україні: "Спільна співпраця науки, освіти і експертного співтовариства з FIDIK дозволить перебудувати країну за світовими стандартами" 13:38 Прес-реліз
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok