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07 июня 2019, пятница, 19:47 44
Экономика мира 2019-06-07T21:30:02+03:00
Українські Новини
Несмотря на санкции, Германия наращивает экономическое сотрудничество с Россией

Несмотря на санкции, Германия наращивает экономическое сотрудничество с Россией

Несмотря на длительную политическую напряженность в отношениях между Германией и Россией обе страны впервые за много лет подписали совместный документ об усилении экономического сотрудничества.

В пятницу, 7 июня, министр экономики ФРГ Петер Альтмаер (Peter Altmaier) и его российский коллега Максим Орешкин поставили свои подписи под декларацией о намерениях по партнерству ради эффективности. Церемония подписания состоялась на полях Экономического форума в Санкт-Петербурге, пишет DW.

Подписанный документ направлен на повышение производительности труда. Он предусматривает, в частности, использование немецких технологий для повышения эффективности отдельных отраслей российской экономики, которые нуждаются в немедленной модернизации. Как пояснил Альтмаер, подписанный документ определяет рамки для сотрудничества между двумя странами.

Впрочем, немецкий министр сразу отметил, что подписана декларация никоим образом не ослабляет санкции Европейского Союза против России из-за ее агрессии на Донбассе. Эти ограничительные мероприятия продлятся до тех пор, пока "не будут устранены причины, которые стали определяющими" для внедрения санкционной политики ЕС против РФ, сказал немецкий чиновник, цитирует агентство новостей dpa.

"Конфликты привели к огромному замедлению роста в европейско-российских отношениях, - сказал Альтмаер, - поэтому мы стремимся оживить это сотрудничество в рамках возможного".

Среди примеров успешного экономического сотрудничества между двумя странами Альтмаер назвал открытие нового автомобильного завода Daimler вблизи Москвы. "Есть также значительные инвестиционные планы и других немецких предприятий", - признал министр экономики ФРГ.

Как сообщали Українські Новини, в Евросоюзе не планируют вводить новые санкции против России за "раздачу паспортов".

в начале мая советники Зеленского обсудили с послами ЕС усиление санкций против России.

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