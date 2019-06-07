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07 червня 2019, пʼятниця, 15:59 15
Події 2019-06-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція припинила діяльність трьох незаконних реабілітаційних центрів з 87 людьми у Львівській області

Поліція припинила діяльність трьох незаконних реабілітаційних центрів з 87 людьми у Львівській області

Співробітники поліції 5 червня припинили діяльність трьох незаконних реабілітаційних центрів, в яких незаконно утримувалися 87 осіб, у Львівській області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

Центри спеціалізувалися на лікуванні від наркотичної і алкогольної залежності.

"Всього в центрах незаконно містилося 87 осіб. Вартість перебування особи за один місяць становила від 8 до 12 тис. гривень, також додатково оплачувалися інші "медичні послуги", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщеннях реабілітаційних центрів були виявлені та вилучені: сума близько півмільйона гривень, засоби зв'язування зі слідами крові, комп'ютерна техніка, записи зі списками пацієнтів, їх покараннями, витратами закладів тощо.

Також в одному з центрів був виявлений пакет з пігулками, ампулами, шприцами та іншими медикаментами.

Поліція затримала керівника організації, яка організувала центи, 34-річного уродженця Луганської області, наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зловмиснику поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей - від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2017 року співробітники прокуратури Волинської області та Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області затримали 2 чоловіків за підозрою в незаконному утриманні і тортури 30 чоловік в одному з житлових будинків під виглядом реабілітації наркоманів біля Луцька.

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