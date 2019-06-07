Украинский суд арестовал и запретил полеты 5 самолетам "Руслан" российской авиакомпании

Подольский районный суд города Киева арестовал и запретил эксплуатацию 5 транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы государственного предприятия "Антонов", передают Українськi Новини.

"28 мая 2019 года Подольский районный суд г. Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции в г. Киеве арестовал и запретил эксплуатацию 5 гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия)", - сказано в нем.

Согласно ему, в рамках уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия) суд наложил арест на принадлежащие авиакомпании "Волга-Днепр" и Volga Dnepr Airlines (Ирландия) самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068, RA-82078, RA-82045, RA-82046, RA-82077 и запретил авиакомпании и любым иным лицам их эксплуатацию.

Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет указанных воздушных судов.

По мнению "Антонова", допуск указанных самолетов к дальнейшей эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства по летной годности ИКАО.

Отмечается, что арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления.

Напоминается, что правоохранительные органы Украины по заявлению ГП, как держателя сертификата данного типа самолета, расследуют факт сертификации Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи дополнительного сертификата.

В результате незаконных, по мнению ГП, действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых является авиакомпания "Волга-Днепр", в обход "Антонова" была продлена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

Как сообщали Українськi Новини, "Антонов" планирует возобновить производство самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 в 2019 году.

ГП "Антонов" планирует наладить линию по серийному производству дронов.