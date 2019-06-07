Пропустил срок: Верховный Суд обязал Семочко исправить ошибки в его иске

Верховный Суд вернул бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки Сергею Семочко иск о незаконности его увольнения.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд указал, что Семочко по законодательству было 30 дней со дня увольнения для обжалования указа Президента, который был издан 12 апреля.

Тем не менее,экс-разведчик подал иск в Верховный Суд 23 мая, то есть с пропуском установленного срока.

Семочко требует признать незаконным указ Президента и восстановить себя в должности.

Он указал в иске наличие уважительных причин для пропуска срока обжалования.

При этом к иску он забыл приложить ходатайство о восстановлении срока для обжалования.

Кроме того, Семочко заявил, что у него нет копии указа о его увольнении.

"К исковому заявлению истец добавил ходатайство об истребовании у Президента Украины оригинала Указов от 31.07.2018 года № 225/2018 и от 12.04.2019 года № 143/2019, поскольку ни оригиналы, ни копии указанных Указов вручены истцу ни были", - сказано в материалах суда.

Суд отметил, что Семочко не предпринимал мер для получения копии указов.

В итоге Верховный суд оставил без движения иск экс-первого замглавы Службы внешней разведки и обязал его до 10 июня устранить недостатки.

Как сообщали Українськi Новини, 12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

Также в октябре Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения.

Семочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.

Он также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками