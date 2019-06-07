Пропустил срок: Верховный Суд обязал Семочко исправить ошибки в его иске

Верховный Суд вернул бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки Сергею Семочко иск о незаконности его увольнения.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСуд указал, что Семочко по законодательству было 30 дней со дня увольнения для обжалования указа Президента, который был издан 12 апреля.\r\nТем не менее,экс-разведчик подал иск в Верховный Суд 23 мая, то есть с пропуском установленного срока.\r\nСемочко требует признать незаконным указ Президента и восстановить себя в должности.\r\nОн указал в иске наличие уважительных причин для пропуска срока обжалования.\r\nПри этом к иску он забыл приложить ходатайство о восстановлении срока для обжалования.\r\nКроме того, Семочко заявил, что у него нет копии указа о его увольнении.\r\n"К исковому заявлению истец добавил ходатайство об истребовании у Президента Украины оригинала Указов от 31.07.2018 года № 225\/2018 и от 12.04.2019 года № 143\/2019, поскольку ни оригиналы, ни копии указанных Указов вручены истцу ни были", - сказано в материалах суда.\r\nСуд отметил, что Семочко не предпринимал мер для получения копии указов.\r\nВ итоге Верховный суд оставил без движения иск экс-первого замглавы Службы внешней разведки и обязал его до 10 июня устранить недостатки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.\r\nРанее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.\r\n16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.\r\nТакже в октябре Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения.\r\nСемочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.\r\nОн также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками