Масштабный пожар произошел на бывшей автобазе в Киеве, три машины сгорели дотла

Сегодня ночью, 7 июня, в Киеве произошел масштабный пожар на территории бывшей автомобильной базы. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что возгорание произошло около 02:30 на улице Гната Хоткевича.

По предварительным данным, ангар был заброшенным складским помещением. Огонь распространился на площадь около 120 квадратных метров. Постройка полностью выгорела внутри, остался лишь металлический каркас.

Пожар на бывшей автомобильной базе. Фото: Информатор

Отмечается, что огонь быстро перекинулся с помещения на автомобили на парковке. Три машины выгорели дотла за считанные минуты. К счастью, пожар обошелся без пострадавших.

По состоянию на 03:17 пожарно-спасательным службам удалось локализовать огонь, а в 03:22 — полностью ликвидировать. Для этого задействовали 9 единиц специальной техники и 36 человек личного состава. Точные причины возникновения пожара устанавливаются.

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