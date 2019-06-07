Масштабный пожар произошел на бывшей автобазе в Киеве, три машины сгорели дотла

Сегодня ночью, 7 июня, в Киеве произошел масштабный пожар на территории бывшей автомобильной базы. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что возгорание произошло около 02:30 на улице Гната Хоткевича.\r\nПо предварительным данным, ангар был заброшенным складским помещением. Огонь распространился на площадь около 120 квадратных метров. Постройка полностью выгорела внутри, остался лишь металлический каркас.\r\nПожар на бывшей автомобильной базе. Фото: Информатор\r\nОтмечается, что огонь быстро перекинулся с помещения на автомобили на парковке. Три машины выгорели дотла за считанные минуты. К счастью, пожар обошелся без пострадавших.\r\nПо состоянию на 03:17 пожарно-спасательным службам удалось локализовать огонь, а в 03:22 — полностью ликвидировать. Для этого задействовали 9 единиц специальной техники и 36 человек личного состава. Точные причины возникновения пожара устанавливаются.\r\nКак сообщали Українські Новини, в День Киева в столичном парке сгорели трибуны волейбольного поля.\r\nРанее в Киеве из-за сильного пожара рухнула крыша жилого дома.