Двухлетнего мальчика загрыз леопард в нацпарке ЮАР

Двухлетний мальчик стал жертвой нападения леопарда в национальном парке "Крюгер" в Южной Африке, сообщает "Русская служба BBC".

Леопарду удалось проникнуть на огороженную территорию парка и наброситься на мальчика.

Родственники ребенка поспешили доставить его в больницу, но в больнице врачи констатировали, что мальчик погиб.

В руководстве парка заявили, что подобные нападения очень редки, но рейнджеры парка ликвидировали животное из опасений за жизни посетителей.

Представитель парка Айк Фаала сказал, что точные обстоятельства гибели ребенка пока неизвестны.

По его словам, обычно животные боятся человека и избегают приближаться к нему. Также, по словам Фаалы, посетители обязаны выполнять требования безопасности, находясь в парке. Среди них - запирающиеся ворота и передвижение в составе групп, а не в одиночку.

По его словам, люди, работающие на территории парка, и его посетители максимально защищены от животных, но иногда животные могут проникнуть через ограждения.

Исполнительный директор управления национальных парков ЮАР Фандисайл Мкетени сказал, что мысли и молитвы многих людей сейчас обращены к семье погибшего мальчика.

"Этот тот риск, который присутствует в нашей жизни, когда мы пытаемся сохранить редкие виды животных", - сказал он.

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