подписаться на рассылку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 июня 2019, четверг, 21:32 103
Африка 2019-06-06T22:04:59+03:00
Українські Новини
Двухлетнего мальчика загрыз леопард в нацпарке ЮАР

Двухлетнего мальчика загрыз леопард в нацпарке ЮАР

Леопард. Фото: pixabay
Леопард. Фото: pixabay

Двухлетний мальчик стал жертвой нападения леопарда в национальном парке "Крюгер" в Южной Африке, сообщает "Русская служба BBC". 

Леопарду удалось проникнуть на огороженную территорию парка и наброситься на мальчика.

Родственники ребенка поспешили доставить его в больницу, но в больнице врачи констатировали, что мальчик погиб.

В руководстве парка заявили, что подобные нападения очень редки, но рейнджеры парка ликвидировали животное из опасений за жизни посетителей.

Представитель парка Айк Фаала сказал, что точные обстоятельства гибели ребенка пока неизвестны.

По его словам, обычно животные боятся человека и избегают приближаться к нему. Также, по словам Фаалы, посетители обязаны выполнять требования безопасности, находясь в парке. Среди них - запирающиеся ворота и передвижение в составе групп, а не в одиночку.

По его словам, люди, работающие на территории парка, и его посетители максимально защищены от животных, но иногда животные могут проникнуть через ограждения.

Исполнительный директор управления национальных парков ЮАР Фандисайл Мкетени сказал, что мысли и молитвы многих людей сейчас обращены к семье погибшего мальчика.

"Этот тот риск, который присутствует в нашей жизни, когда мы пытаемся сохранить редкие виды животных", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Индии буддийского монаха загрыз леопард во время медитации в лесу.

Также мужчина пытался спрятать в сумке котенка леопарда в аэропорту Индии.

В ноябре работника японского зоопарка загрыз редкий белый тигр.

Больше новостей о: ЮАР Леопард Смерть ребенка

Архив
Новости
Масштабный бунт заключенных в Пятихатской колонии расследует Нацполиция 21:57
Украинской авиакомпании запретили полеты из-за проблем с безопасностью 21:57
Взятка. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Директор компании попался на миллионной взятке за содействие в земельном вопросе в Запорожье 21:45
Двухлетнего мальчика загрыз леопард в нацпарке ЮАР 21:32
Смерч в Одесской области. Фото: Наталья Жосан
Фото дня: в Одесской области пронесся смерч 21:16
больше новостей
Чернобыльская зона отчуждения. Скриншот видео
Самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета 06:35
Сегодня почти всю Украину охватит непогода, объявлено штормовое предупреждение 07:25
Кому положена субсидия в 2019 и как ее оформить 06:00
Браслет Xiaomi. Фото: pixabay
Xiaomi объявил дату презентации фитнес-браслета Mi Band 4 06:31
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
больше новостей
Депутат Домбровский решил провести энергетическую контрреволюцию, - Бузаров 11:05
Убийство Гандзюк: суд приговорил к 3-6,5 годам тюрьмы 5 экс-участников АТО 16:29
Не открывать огонь в ответ: заявление Кучмы о перемирии вызвало шквал критики 23:15
Последствия непогоды в Каменец-Подольском. Скриншот видео facebоok.com/Kray.kp
В Каменец-Подольском из-за ливня на улицах волнами сносило автомобили 22:54
Одесский медуниверситет снова атакуют: Коллектив встал на защиту от рейдеров 18:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok