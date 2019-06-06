КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро считает антигосударственным решение Конституционного Суда о неконституционности права бюро обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных производств.\r\nОб этом говорится в сообщении НАБУ в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок", - говорится в сообщении.\r\nБюро считает это решение принятым в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в четверг КС признал неконституционным право НАБУ обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных производств.\r\nЗеленский считает, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд\r\nТем временем секретарь СНБО заявил, что знает, кому невыгоден запуск рынка электроэнергии.