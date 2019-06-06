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06 июня 2019, четверг, 20:15 33
Политика 2019-06-06T20:21:02+03:00
Українські Новини
КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, - НАБУ

КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро считает антигосударственным решение Конституционного Суда о неконституционности права бюро обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных производств.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок", - говорится в сообщении.

Бюро считает это решение принятым в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг КС признал неконституционным право НАБУ обжаловать в суде сделки фигурантов уголовных производств.

Зеленский считает, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд

Тем временем секретарь СНБО заявил, что знает, кому невыгоден запуск рынка электроэнергии.

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