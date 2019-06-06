Гладковский призывает Авакова и Луценко прекратить произвол радикалов и наказать виновных

Олег Гладковский обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова и Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием навести порядок и наказать радикально настроенных молодых людей, которых он обвиняет в попытке штурмовать его собственный дом.

Об этом сообщила пресс-служба Гладковского.

"Такие действия "псевдонационалистов" лишь демонстрируют несостоятельность правоохранительных органов обеспечить порядок на улицах украинских городов и демонстрируют безнаказанность для правонарушителей", - отметил он.

Он в очередной раз подчеркнул, что никакого "дела Гладковского" не существует и отметил, что ни он, ни его родные не имеют никакого отношения к лживых обвинений.

Как сообщали Українські Новини, протестная акция прошла возле дома Олега Гладковского.