Гладковский призывает Авакова и Луценко прекратить произвол радикалов и наказать виновных

Олег Гладковский обратился к министру внутренних дел Арсена Авакова и Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием навести порядок и наказать радикально настроенных молодых людей, которых он обвиняет в попытке штурмовать его собственный дом.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Гладковского.\r\n"Такие действия "псевдонационалистов" лишь демонстрируют несостоятельность правоохранительных органов обеспечить порядок на улицах украинских городов и демонстрируют безнаказанность для правонарушителей", - отметил он.\r\nОн в очередной раз подчеркнул, что никакого "дела Гладковского" не существует и отметил, что ни он, ни его родные не имеют никакого отношения к лживых обвинений.\r\nКак сообщали Українські Новини, протестная акция прошла возле дома Олега Гладковского.