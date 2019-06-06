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06 июня 2019, четверг, 16:50 83
СМИ 2019-06-06T16:54:22+03:00
Українські Новини
Українські Новини получили награду "Акулы пера" от НСЖУ

Українські Новини получили награду "Акулы пера" от НСЖУ

Коллектив информационного агентства "Українські Новини" был отмечен наградой Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) "Акула пера".

Награду коллективу в ньюзруме редакции вручил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Мы благодарны УН за поддержку в общем деле защиты прав журналистов. Желаю больше актуальных тем и своевременных новостей", – сказал он, поздравляя журналистов и редакторов.

Томиленко также отметил важный вклад редакции в давлении на власть с целью борьбы с системной безнаказанностью за преступления против прессы.

Напомним, 25 лет назад, указом президента Украины Леонида Кравчука был утвержден "профессиональный праздник работников средств массовой информации — День журналиста".

6 июня в качестве даты было выбрано также по важному поводу – Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов в Брюсселе был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. При этом, должного внимания со стороны правоохранительных органов к преступлениям против работников СМИ нет - большинство из них остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.

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