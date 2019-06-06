Українські Новини получили награду "Акулы пера" от НСЖУ

Коллектив информационного агентства "Українські Новини" был отмечен наградой Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) "Акула пера".

Награду коллективу в ньюзруме редакции вручил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Мы благодарны УН за поддержку в общем деле защиты прав журналистов. Желаю больше актуальных тем и своевременных новостей", – сказал он, поздравляя журналистов и редакторов.

Томиленко также отметил важный вклад редакции в давлении на власть с целью борьбы с системной безнаказанностью за преступления против прессы.

Напомним, 25 лет назад, указом президента Украины Леонида Кравчука был утвержден "профессиональный праздник работников средств массовой информации — День журналиста".

6 июня в качестве даты было выбрано также по важному поводу – Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов в Брюсселе был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Всего за 2017 и 2018 годы было зафиксировано 175 физических атак на журналистов. При этом, должного внимания со стороны правоохранительных органов к преступлениям против работников СМИ нет - большинство из них остаются нераскрытыми и даже не попадают в суд.

Правозащитная организация Human Rights Watch также фиксирует тотальную безнаказанность преступлений против журналистов в Украине.