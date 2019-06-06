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06 червня 2019, четвер, 16:50 13
ЗМІ 2019-06-06T17:30:02+03:00
Українські Новини
Українські Новини отримали нагороду "Акули пера" від НСЖУ

Українські Новини отримали нагороду "Акули пера" від НСЖУ

Колектив інформаційного агентства "Українські Новини" був відзначений нагородою Національного союзу журналістів України (НСЖУ) "Акула пера".

Нагороду колективу в ньюзрумі редакції вручив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Ми вдячні Українським Новинам за підтримку у загальній справі захисту прав журналістів. Бажаю більше актуальних тем і своєчасних новин", – сказав він, вітаючи журналістів і редакторів.

Томіленко також зазначив важливий внесок в редакції тиску на владу з метою боротьби з системною безкарністю за злочини проти преси.

Нагадаємо, 25 років тому, указом президента України Леоніда Кравчука було затверджене "професійне свято працівників засобів масової інформації — День журналіста".

6 червня в якості дати було обрано також з важливого приводу – Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів у Брюсселі було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів — найбільшої в світі організації професійних працівників ЗМІ.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів. При цьому, належної уваги з боку правоохоронних органів до злочинів проти працівників ЗМІ немає - більшість з них залишаються нерозкритими і навіть не потрапляють до суду.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.

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