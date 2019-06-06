Українські Новини отримали нагороду "Акули пера" від НСЖУ

Колектив інформаційного агентства "Українські Новини" був відзначений нагородою Національного союзу журналістів України (НСЖУ) "Акула пера".

Нагороду колективу в ньюзрумі редакції вручив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Ми вдячні Українським Новинам за підтримку у загальній справі захисту прав журналістів. Бажаю більше актуальних тем і своєчасних новин", – сказав він, вітаючи журналістів і редакторів.

Томіленко також зазначив важливий внесок в редакції тиску на владу з метою боротьби з системною безкарністю за злочини проти преси.

Нагадаємо, 25 років тому, указом президента України Леоніда Кравчука було затверджене "професійне свято працівників засобів масової інформації — День журналіста".

6 червня в якості дати було обрано також з важливого приводу – Національна спілка журналістів України переважною більшістю голосів у Брюсселі було прийнято до лав Міжнародної федерації журналістів — найбільшої в світі організації професійних працівників ЗМІ.

Всього за 2017 і 2018 роки було зафіксовано 175 фізичних атак на журналістів. При цьому, належної уваги з боку правоохоронних органів до злочинів проти працівників ЗМІ немає - більшість з них залишаються нерозкритими і навіть не потрапляють до суду.

Правозахисна організація Human Rights Watch також фіксує тотальну безкарність злочинів проти журналістів в Україні.