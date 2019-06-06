підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 16:41 13
Верховна Рада і партії 2019-06-06T17:45:01+03:00
Українські Новини
Льовочкін на об'єднавчому з'їзді назвав Бойка майбутнім прем'єром

Льовочкін на об'єднавчому з'їзді назвав Бойка майбутнім прем'єром

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін в ході всеукраїнського об'єднавчого з'їзду політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" назвав народного депутата Юрія Бойка майбутнім прем'єр-міністром.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Льовочкіна.

Політик переконаний, що "Опозиційна платформа - За життя" здатна після парламентських виборів 2019 року сформувати уряд і виправдати сподівання виборців.

"Ми зібралися на цей з'їзд, щоб ще раз сказати Україні, що об'єдналися заради миру. Об'єдналися заради процвітання України. Об'єдналися заради того, щоб зробити життя людей кращим", – заявив Льовочкін.

За його словами, вже скоро Україна буде обирати новий парламент, і люди сподіваються, що народні депутати, яких оберуть, будуть по-справжньому працювати в їхніх інтересах.

"Але одночасно, обираючи парламент, Україна обере новий уряд і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших в тому, що у нас є майбутній прем'єр-міністр. Це – Юрій Бойко", – додав політик.

"Бойко знає, що потрібно робити і як потрібно робити. І в цьому його головна перевага перед іншими кандидатами на цю посаду. Він пройшов нелегку виборчу кампанію, він прожив складне і змістовне життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде величезна команда "Опозиційної платформи - за життя". Я переконаний, що ми здатні сформувати уряд і зробити те, чого від майбутнього парламенту і уряду чекають мільйони наших співгромадян", – сказав Сергій Льовочкін.

Народний депутат висловив упевненість, що опозиційна партія матиме підтримку виборців.

"Переконаний, що команда, яка зібралася в "Опозиційній платформі - За життя", здатна побудувати сильну, процвітаючу, сучасну Україну", – підсумував він.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Прем'єр-міністр України Сергій Льовочкін Об'єднання опозиції Об'єднавчий з'їзд

Архів
Новини
Під час обшуків в Українській асоціації футболу вилучили документацію 17:54
ДТП під Херсоном. Фото: Нацполиция
Під Херсоном іномарка протаранила зупинку з людьми: загинули двоє, третій травмований 17:45
"Minsk is dead". Садовий запропонував Зеленському "український" формат замість "мінського" 17:28
Гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок 17:25
Акція протесту біля будинку Гладковских. Фото: Країна
Біля будинку Гладковських палять фаєри і вимагають покарання 17:16
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok