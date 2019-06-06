Льовочкін на об'єднавчому з'їзді назвав Бойка майбутнім прем'єром

Депутат Верховної Ради України Сергій Льовочкін в ході всеукраїнського об'єднавчого з'їзду політичної партії "Опозиційна платформа - за життя" назвав народного депутата Юрія Бойка майбутнім прем'єр-міністром.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Льовочкіна.

Політик переконаний, що "Опозиційна платформа - За життя" здатна після парламентських виборів 2019 року сформувати уряд і виправдати сподівання виборців.

"Ми зібралися на цей з'їзд, щоб ще раз сказати Україні, що об'єдналися заради миру. Об'єдналися заради процвітання України. Об'єдналися заради того, щоб зробити життя людей кращим", – заявив Льовочкін.

За його словами, вже скоро Україна буде обирати новий парламент, і люди сподіваються, що народні депутати, яких оберуть, будуть по-справжньому працювати в їхніх інтересах.

"Але одночасно, обираючи парламент, Україна обере новий уряд і нового прем'єр-міністра. Відмінність нашої команди від інших в тому, що у нас є майбутній прем'єр-міністр. Це – Юрій Бойко", – додав політик.

"Бойко знає, що потрібно робити і як потрібно робити. І в цьому його головна перевага перед іншими кандидатами на цю посаду. Він пройшов нелегку виборчу кампанію, він прожив складне і змістовне життя. Він знає і вміє працювати. З ним разом на вибори йде величезна команда "Опозиційної платформи - за життя". Я переконаний, що ми здатні сформувати уряд і зробити те, чого від майбутнього парламенту і уряду чекають мільйони наших співгромадян", – сказав Сергій Льовочкін.

Народний депутат висловив упевненість, що опозиційна партія матиме підтримку виборців.

"Переконаний, що команда, яка зібралася в "Опозиційній платформі - За життя", здатна побудувати сильну, процвітаючу, сучасну Україну", – підсумував він.