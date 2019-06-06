В Киеве проходит всеукраинский объединительный съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Объединительный съезд "Оппозиционной платформы - за жизнь". Фото: platform.org.ua

Объединительный съезд "Оппозиционной платформы - за жизнь". Фото: platform.org.ua

6 июня в Киеве начал свою работу всеукраинский объединительный съезд политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Болеe 1 500 делегатов, сторонников и активистов политической силы приехали со всех регионов Украины.

Главным заданием партии съезд определил победу на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля 2019 года, и построение мирной процветающей Украины.

Как сообщали Українські Новини, 30 мая депутат Верховной Рады Украины, основатель политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко призвал объединиться все оппозиционные политсилы в стране.

"У нас есть своя идеологическая позиция. И я надеюсь, что все, кто разделяет нашу идеологическую позицию, наши принципы, а это - возвращение мира в Украину политическим путем, путем диалога и переговоров, прекращение тарифного геноцида, восстановление социальных норм, будут нашими союзниками", - подчеркнул Юрий Бойко.