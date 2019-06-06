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06 июня 2019, четверг, 15:18 323
Судебная власть 2019-06-06T15:23:38+03:00
Українські Новини
Конституционный Суд отменил повышение возраста и стажа для выхода на пенсию по выслуге лет

Конституционный Суд отменил повышение возраста и стажа для выхода на пенсию по выслуге лет

Наталья Королевская. Фото: platform.org.ua
Наталья Королевская. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская заявила, что повышение возраста отменено для тех категорий профессий, где нетрудоспособность может наступить раньше пенсионного возраста.

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Конституционный Суд по нашему представлению, которое подписали 48 народных депутатов, признал неконституционными отдельные нормы пенсионной реформы. Мы добились отмены норм о повышении на 5 лет пенсионного возраста для женщин, увеличении на 5 лет стажа работы для женщин и мужчин, а также установлении минимально необходимого возраста для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий граждан. Возвращены условия выхода на пенсию по выслуге лет, которые действовали до 1 апреля 2015 года, и это в первую очередь касается работников образования, здравоохранения, социальной защиты, железнодорожного транспорта и метрополитена. Теперь важно объединить усилия и заставить власть выполнить это решение!" – отметила народный депутат.

По словам Королевской, ранее Конституционный Суд восстановил льготы ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также вернул все выплаты и льготы чернобыльцам.

"За 5 лет уходящая власть совершила множество ошибок, принесла людям много вреда и полностью разрушила систему пенсионного обеспечения. И решение Конституционного Суда по отмене значительно ухудшенных условий выхода на пенсию по выслуге лет – важный шаг в направлении восстановления справедливости в отношении украинских пенсионеров. Я уверена – после выборов, шаг за шагом, мы отменим все провальные реформы уходящей власти и обеспечим гражданам Украины достойный уровень пенсионного обеспечения и социальной защиты", – резюмировала Наталья Королевская.

Больше новостей о: Пенсионная реформа Наталья Королевская Конституционный Суд Украины Оппозиционная платформа - За жизнь

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