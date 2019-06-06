Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська заявила, що підвищення віку скасовано для тих категорій професій, де непрацездатність може настати раніше пенсійного віку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Конституційний Суд за нашим поданням, яке підписали 48 народних депутатів, визнав неконституційними окремі норми пенсійної реформи. Ми домоглися скасування норм про підвищення на 5 років пенсійного віку для жінок, збільшення на 5 років стажу роботи для жінок і чоловіків, а також встановлення мінімально необхідного віку для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій громадян. Повернуто умови виходу на пенсію за вислугою років, які діяли до 1 квітня 2015 року. І це в першу чергу стосується працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, залізничного транспорту та метрополітену. Тепер важливо об’єднати зусилля і змусити владу виконати це рішення!" – зазначила народний депутат.

За словами Королевської, раніше Конституційний Суд відновив пільги ветеранам Великої Вітчизняної війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також повернув всі виплати і пільги чорнобильцям.

"За 5 років влада, що йде, зробила безліч помилок, принесла людям багато шкоди і повністю зруйнувала систему пенсійного забезпечення. І рішення Конституційного Суду щодо скасування значно погіршених умов виходу на пенсію за вислугою років – важливий крок у напрямку відновлення справедливості щодо українських пенсіонерів. Я впевнена – після виборів, крок за кроком, ми скасуємо всі провальні реформи чинної влади та забезпечимо громадянам України гідний рівень пенсійного забезпечення та соціального захисту", – резюмувала Наталія Королевська.