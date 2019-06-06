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06 червня 2019, четвер, 15:18 38
Судова влада 2019-06-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років

Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років

Наталія Королевська. Фото: platform.org.ua
Наталія Королевська. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська заявила, що підвищення віку скасовано для тих категорій професій, де непрацездатність може настати раніше пенсійного віку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

"Конституційний Суд за нашим поданням, яке підписали 48 народних депутатів, визнав неконституційними окремі норми пенсійної реформи. Ми домоглися скасування норм про підвищення на 5 років пенсійного віку для жінок, збільшення на 5 років стажу роботи для жінок і чоловіків, а також встановлення мінімально необхідного віку для призначення пенсії за вислугу років для окремих категорій громадян. Повернуто умови виходу на пенсію за вислугою років, які діяли до 1 квітня 2015 року. І це в першу чергу стосується працівників освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, залізничного транспорту та метрополітену. Тепер важливо об’єднати зусилля і змусити владу виконати це рішення!" – зазначила народний депутат.

За словами Королевської, раніше Конституційний Суд відновив пільги ветеранам Великої Вітчизняної війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також повернув всі виплати і пільги чорнобильцям.

"За 5 років влада, що йде, зробила безліч помилок, принесла людям багато шкоди і повністю зруйнувала систему пенсійного забезпечення. І рішення Конституційного Суду щодо скасування значно погіршених умов виходу на пенсію за вислугою років – важливий крок у напрямку відновлення справедливості щодо українських пенсіонерів. Я впевнена – після виборів, крок за кроком, ми скасуємо всі провальні реформи чинної влади та забезпечимо громадянам України гідний рівень пенсійного забезпечення та соціального захисту", – резюмувала Наталія Королевська.

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