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06 июня 2019, четверг, 13:13 545
Политика 2019-06-06T14:30:03+03:00
Українські Новини
Скандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму за

Скандальные решения суда по делу Омельяненко: до того, как выпустить банкира, судья в 30 раз сократил сумму залога, - СМИ

Экс-зампреда "Укргазбанка" Алексея Омельяненко, обвиняемого в хищении 100 млн грн, судья Печерского райсуда Киева Светлана Смык освободила под "честное слово". Ранее этот же суд безосновательно уменьшил размер залога в 30 раз, сообщает "Обозреватель".

Судья Вячеслав Пидпалый в 30 раз сократил сумму залога Алексею Омельяненко. Размер залога для банкира, обвиненного в краже 100 млн грн, был сопоставим с указанной суммой – 90 млн грн. Без какой-либо аргументации в апреле 2019 года Пидпалый снизил сумму до 3,1 млн.

Доводы обвинения судья не рассмотрел, сумма убытков, которая уже подтверждена следствиям, в десятки раз превышает сумму залога, которую установил Пидпалый. Более того, указанное решение участникам суда не выдали до сих пор. По закону не позднее чем через пять дней после объявления решения постановления должны опубликовать. Прошло два месяца, а документа до сих пор нет. А пока нет решения, сложно доказать его неправомерность.

На данный момент судья Светлана Смык отпустила Омельяненко под "честное слово", суд не обязал банкира не покидать страну, не изъял паспорта на хранение и не выдал электронный браслет.
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