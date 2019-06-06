Скандальні рішення суду по справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму застави, - ЗМІ

Скандальні рішення суду по справі Омельяненка: до того, як випустити банкіра, суддя в 30 разів скоротив суму з

Екс-заступника голови "Укргазбанку" Олексія Омельяненка, обвинуваченого в розкраданні 100 млн грн, суддя Печерського райсуду Київа Світлана Смик звільнила під "чесне слово". Раніше цей же суд безпідставно зменшив розмір застави у 30 разів, повідомляє "Обозреватель".

Суддя В'ячеслав Підпалий в 30 разів скоротив суму застави Олексію Омельяненку. Розмір застави для банкіра, звинуваченого у крадіжці 100 млн грн, був порівнянний з вказаною сумою – 90 млн грн. Без будь-якої аргументації в квітні 2019 року Підпалий знизив суму до 3,1 млн.

Доводи обвинувачення суддя не розглянув, сума збитків, яка вже підтверджена, в десятки разів перевищує суму застави, яку встановив Підпалий. Більше того, вказане рішення учасникам суду не видали досі. За законом не пізніше ніж через п'ять днів після оголошення рішення постанови повинні опублікувати. Минуло два місяці, а документа досі немає. А поки немає рішення, складно довести його неправомірність.

На даний момент суддя Світлана Смик відпустила Омельяненко під "чесне слово", суд не зобов'язав банкіра не залишати країну, не вилучив паспорти на зберігання і не видав електронний браслет.