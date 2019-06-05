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05 июня 2019, среда, 20:52 101
Политика 2019-06-05T20:52:36+03:00
Українські Новини
Военно-морские силы задержали в территориальных водах Украины российское судно

Военно-морские силы задержали в территориальных водах Украины российское судно

Военно-морские силы Вооруженных сил задержали в территориальных водах Украины российское судно.

Об этом говорится в сообщении на странице Военно-морских сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 5 июня, в результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз MELITA (ИМО 8230479, MMSI: 273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту "порт Астрахань - порт Констанца", был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль", - сказано в нем.

Согласно сообщению, военные обнаружили судно на траверзе Тендровской косы, членов экипажа опросили согласно протоколу.

"Несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение государственной границы Украины, выключена система AIS), учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно MELITA было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, Военно-морские силы подчеркивают, что задержание проводилось без силового захвата и ареста экипажа, в то время как Россия в ноябре 2018 года захватом украинских моряков грубо нарушила ряд международных нормативных документов.

Как сообщали Українськi Новини, эстонское судно случайно зашло в исключительную экономическую зону РФ: его задержали.

Ранее российский сухогруз "Кузьма Минин" арестовали в Британии.

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