Зеленский нервно смеялся: Супрун ответила на шутку-намек президента про "доктора смерть"

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личной встречи.

Об этом она сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского о ней в эфире одного из телеканалов, пишет "Прямой".

"Я еще не имею выводов, каковым является человеком или Президентом Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа. И не будет называть меня именами оскорбительными и непрофессиональными", - заявила Супрун.

По ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, "ему стало неприятно, и поэтому он так нервно посмеялся".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" рассказал об отношении к и. о. министра охраны людей и свое личное мнение: "Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, как ее называют? Слава Богу, у меня есть другой врач, и у моей семьи".

Ранее Владимир Зеленский публично поддержал Ульяну Супрун.