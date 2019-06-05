Начальник управления Нацполиции в Кривом Роге Балабан хранит почти миллион наличными

Начальник Управления Национальной полиции в Кривом Роге (Днепропетровская область) Иван Балабан задекларировал 943 623 гривны доходов за 2018 год.\r\nОб этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nСогласно декларации, зарплата Балабана составила 129 489 гривен, доход от отчуждения движимого имущества – 814 134 гривны.\r\nОн задекларировал наличными 450 000 гривен, 90 000 долларов и 40 000 евро.\r\nБалабан не хранит средства на депозитах в банках.\r\nТакже он задекларировал 3 нарезных карабина (82 000, 80 000 и 60 000 гривен), наручные часы Officine Panerai и Britling.\r\nВ собственности Балабана имеется жилой дом площадью 508,1 кв. м в селе Вольное Днепропетровской области, нежилое помещение площадью 142 кв. м в селе Вольное, квартира площадью 42 кв. м в Кривом Роге, 50% квартиры площадью 32 кв. м в Кривом Роге.\r\nОн владеет легковым автомобилем Land Rover Range Rover 2012 года выпуска.\r\nКак сообщали Українські Новини, начальник управления Нацполиции в Николаевской области Анохин задекларировал 379 тыс. гривен доходов за 2018 год.\r\nРанее начальник управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков задекларировал 882 924 гривны доходов за 2018 год.