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05 июня 2019, среда, 15:31 71
Силовые структуры 2019-06-05T15:32:06+03:00
Українські Новини
Начальник управления Нацполиции в Кривом Роге Балабан хранит почти миллион наличными

Начальник управления Нацполиции в Кривом Роге Балабан хранит почти миллион наличными

Начальник Управления Национальной полиции в Кривом Роге (Днепропетровская область) Иван Балабан задекларировал 943 623 гривны доходов за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно декларации, зарплата Балабана составила 129 489 гривен, доход от отчуждения движимого имущества – 814 134 гривны.

Он задекларировал наличными 450 000 гривен, 90 000 долларов и 40 000 евро.

Балабан не хранит средства на депозитах в банках.

Также он задекларировал 3 нарезных карабина (82 000, 80 000 и 60 000 гривен), наручные часы Officine Panerai и Britling.

В собственности Балабана имеется жилой дом площадью 508,1 кв. м в селе Вольное Днепропетровской области, нежилое помещение площадью 142 кв. м в селе Вольное, квартира площадью 42 кв. м в Кривом Роге, 50% квартиры площадью 32 кв. м в Кривом Роге.

Он владеет легковым автомобилем Land Rover Range Rover 2012 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, начальник управления Нацполиции в Николаевской области Анохин задекларировал 379 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Ранее начальник управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков задекларировал 882 924 гривны доходов за 2018 год.

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