Начальник управління Нацполіції в Кривому Розі Балабан зберігає майже мільйон готівкою

Начальник Управління Національної поліції у Кривому Розі (Дніпропетровська область) Іван Балабан задекларував 943 623 гривні доходів за 2018 рік.\r\nПро це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з декларацією, зарплата Балабана склала 129 489 гривень, дохід від відчуження рухомого майна – 814 134 гривні.\r\nВін задекларував готівкою 450 000 гривень, 90 000 доларів і 40 000 євро.\r\nБалабан не зберігає кошти на депозитах у банках.\r\nТакож він задекларував 3 нарізних карабіна (82 000, 80 000 і 60 000 гривень), наручні годинники Officine Panerai і Britling.\r\nУ власності Балабана є житловий будинок площею 508,1 кв. м в селі Вільне Дніпропетровської області, нежитлове приміщення площею 142 кв. м в селі Вільне, квартира площею 42 кв. м в Кривому Розі, 50% квартири площею 32 кв. м в Кривому Розі.\r\nВін володіє легковим автомобілем Land Rover Range Rover 2012 року випуску.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, начальник управління Нацполіції в Миколаївській області Анохін задекларував 379 тис. гривень доходів за 2018 рік.\r\nРаніше начальник управління Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков задекларував 882 924 гривні доходів за 2018 рік.