Начальник управління Нацполіції в Кривому Розі Балабан зберігає майже мільйон готівкою

Начальник Управління Національної поліції у Кривому Розі (Дніпропетровська область) Іван Балабан задекларував 943 623 гривні доходів за 2018 рік.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з декларацією, зарплата Балабана склала 129 489 гривень, дохід від відчуження рухомого майна – 814 134 гривні.

Він задекларував готівкою 450 000 гривень, 90 000 доларів і 40 000 євро.

Балабан не зберігає кошти на депозитах у банках.

Також він задекларував 3 нарізних карабіна (82 000, 80 000 і 60 000 гривень), наручні годинники Officine Panerai і Britling.

У власності Балабана є житловий будинок площею 508,1 кв. м в селі Вільне Дніпропетровської області, нежитлове приміщення площею 142 кв. м в селі Вільне, квартира площею 42 кв. м в Кривому Розі, 50% квартири площею 32 кв. м в Кривому Розі.

Він володіє легковим автомобілем Land Rover Range Rover 2012 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, начальник управління Нацполіції в Миколаївській області Анохін задекларував 379 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Раніше начальник управління Нацполіції в Кіровоградській області Роман Козьяков задекларував 882 924 гривні доходів за 2018 рік.