Начальник управления Нацполиции в Кировоградской области заработал почти 900 000 гривен за год

Начальник Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области Роман Козьяков задекларировал 882 924 гривны доходов за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации, зарплата Козьякова составила 378 962 гривны, доход от отчуждения движимого имущества – 110 000 гривен, доход от отчуждения недвижимого имущества – 393 750 гривен, проценты от депозитов в банках – 209 гривен, дивиденды – 3 гривны.

Его жена Людмила Козьякова задекларировала зарплату 370 613 гривен, от предоставление имущества в лизинг – 1 243 гривны, подарок в неденежной форме – 743 гривны.

Он хранит на банковских счетах 68 278 гривен, его жена – 203 370 гривен.

В собственности Козьякова квартира площадью 45 кв. м в Киеве, квартира площадью 66,83 кв. м в Киеве, квартира площадью 52 кв. м в Борисполе Киевской области, квартира площадью 50 кв. м в Кропивницком, земельный участок площадью 561 кв. м, у его жены – жилой дом площадью 20,6 кв. м в Новоград-Волынском Житомирской области, 3 земучастка (15 413, 8 623, 2 500 кв. м).

Козьяков владеет автомобилем Skoda Octavia Tour 2007 года выпуска, его жена – автомобилем Mazda CX-5 2016 года выпуска.

Как сообщали Українські Новини, прокурор Кировоградской области Коваленко держит наличкой десятки тысяч долларов и евро.

Председатель Кировоградского облсовета Черноиваненко за год получил почти миллион гривен доходов.

Также председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко задекларировал 2 954 541 гривну доходов за 2018 год.