Долги украинцев за коммунальные услуги превысили 63 млрд гривен, - Левочкин

Задолженность украинских граждан за жилищно-коммунальные услуги к маю нынешнего года достигла уже 63,5 млрд гривен, и этот показатель является критическим для всей системы ЖКХ. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - "За жизнь" Сергей Левочкин, сообщает сайт платформы.

"Вся нынешняя система предоставления жилищно-коммунальных услуг населению неуклонно движется к краху. Если к началу 2018 года украинцы были должны 32,3 млрд гривен, на начало 2019 года – 55,6 млрд, то теперь уже общая сумма задолженности перевалила за 2 млрд евро – 63,5 млрд гривен. В ситуации, когда из системы изъята такая сумма, она уже не может работать, и репрессивные меры тут не помогут. Наоборот, только снижение тарифов и упрощение правил предоставления субсидий могут снизить задолженность наших граждан", – считает Левочкин.

Политик убежден, что долги за услуги ЖКХ растут не из-за нежелания людей платить за них, а из-за решений, принятых предыдущей властью.

"Повышая тарифы, они рассказывали, что субсидии смогут получить все нуждающиеся, а значит – никто не пострадает. Но с самого начала субсидии не могли получить все, кому они нужны, а потом и количество получателей стали срезать любыми способами. На начало 2018 года субсидии получали 6,9 млн семей, а в апреле нынешнего года – 4,3 миллиона. Причем многим из них сознательно затягивали предоставление субсидий, переводя сотни тысяч семей в разряд должников", – объяснил он.

"Остановить кризис, созданный властью, необходимо еще до наступления отопительного сезона. Уже в августе по итогам парламентских выборов должно быть создано правительство, которое пересмотрит тарифы и упростит правила получения субсидий. Украинской власти пора перестать быть слепыми исполнителями воли иностранных кредиторов и обратить внимание на то, до чего довели людей", – резюмировал Левочкин.

Как сообщали Українські Новини, долг украинцев за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен в апреле. После начала монетизации долг населения за коммуналку также уменьшился. Ранее долг украинцев за коммуналку резко вырос, перевалив за 60 млрд гривен.