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05 червня 2019, середа, 13:45 24
Верховна Рада і партії 2019-06-05T15:00:02+03:00
Українські Новини
Борги українців за комунальні послуги перевищили 63 млрд гривень, - Льовочкін

Борги українців за комунальні послуги перевищили 63 млрд гривень, - Льовочкін

Комуналка. Фото: bank.gоv.іа
Комуналка. Фото: bank.gоv.іа

Заборгованість українських громадян за житлово-комунальні послуги до травня нинішнього року досягла вже 63,5 млрд гривень, і цей показник є критичним для всієї системи ЖКГ. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - "За життя" Сергій Льовочкін, повідомляє сайт платформи.

"Вся нинішня система надання житлово-комунальних послуг населенню неухильно рухається до краху. Якщо до початку 2018 роки українці були зобов'язані 32,3 млрд гривень, на початок 2019 року – 55,6 млрд, тепер уже загальна сума заборгованості перевалила за 2 млрд євро – 63,5 млрд гривень. У ситуації, коли з системи вилучена така сума, вона вже не може працювати, і репресивні заходи тут не допоможуть. Навпаки, тільки зниження тарифів і спрощення правил надання субсидій можуть знизити заборгованість наших громадян", – вважає Сергій Льовочкін.

Політик переконаний, що борги за послуги ЖКГ зростають не через небажання людей платити за них, а через рішення, прийнятi попередньою владою.

"Підвищуючи тарифи, вони розповідали, що субсидії зможуть отримати всі нужденні, а значить – ніхто не постраждає. Але з самого початку субсидії не могли отримати всі, кому вони потрібні, а потім і кількість одержувачів стали зрізати будь-якими способами. На початок 2018 року субсидії отримували 6,9 млн сімей, а в квітні нинішнього року – 4,3 мільйони. Причому багатьом з них свідомо затягували надання субсидій, переводячи сотні тисяч сімей в розряд боржників", – пояснив він.

"Зупинити кризу, створений владою, необхідно ще до настання опалювального сезону. Уже в серпні за підсумками парламентських виборів має бути створено уряд, який перегляне тарифи і спростить правила отримання субсидій. Українській владі пора перестати бути сліпими виконавцями волі іноземних кредиторів і звернути увагу на те, до чого довели людей", – резюмував Сергій Льовочкін.

Як повідомляли Українські Новини, борг українців за комуналку зменшився на 5,5 млн гривень у квітні. Після початку монетизації борг населення за комуналку також зменшився. Раніше борг українців за комуналку різко зріс, переваливши за 60 млрд гривень.

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