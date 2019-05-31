Долг украинцев за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен в апреле

В апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 8,7%, или на 5 513,7 млн гривен, до 57 746,3 млн гривен по сравнению с мартом.\r\nОб этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.\r\nДолг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2019 года увеличился на 85,7 млн гривен до 4 618,5 млн гривен.\r\nДолг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 3 091,8 млн гривен до 19 322,5 млн гривен.\r\nДолг за газоснабжение уменьшился на 2 721,8 млн гривен до 29 486,7 млн гривен.\r\nВ апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 170,250 млн гривен), Харьковской (3 494,018 млн гривен) и Днепропетровской (2 915,437 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 915,285 млн гривен), Днепропетровской (2 808,777 млн гривен) и Одесской (2 740,803 млн гривен) областях.\r\nНаибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Киеве (890,045 млн гривен), Днепропетровской (947,577 млн гривен) и Донецкой (372,080 млн гривен) областях.\r\nКак сообщали Українські Новини, после начала монетизации долг населения за коммуналку уменьшился. Ранее долг украинцев за коммуналку резко вырос, перевалив за 60 млрд гривен.\r\nТем временем в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду.