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31 мая 2019, пятница, 19:37 92
Экономика 2019-05-31T20:36:45+03:00
Українські Новини
Долг украинцев за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен в апреле

Долг украинцев за коммуналку уменьшился на 5,5 млн гривен в апреле

Платежки. Фото: bank.gov.ua
Платежки. Фото: bank.gov.ua

В апреле долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 8,7%, или на 5 513,7 млн гривен, до 57 746,3 млн гривен по сравнению с мартом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 мая 2019 года увеличился на 85,7 млн гривен до 4 618,5 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение уменьшился на 3 091,8 млн гривен до 19 322,5 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 2 721,8 млн гривен до 29 486,7 млн гривен.

В апреле среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (4 170,250 млн гривен), Харьковской (3 494,018 млн гривен) и Днепропетровской (2 915,437 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 915,285 млн гривен), Днепропетровской (2 808,777 млн гривен) и Одесской (2 740,803 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в апреле зафиксирована в Киеве (890,045 млн гривен), Днепропетровской (947,577 млн гривен) и Донецкой (372,080 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, после начала монетизации долг населения за коммуналку уменьшился. Ранее долг украинцев за коммуналку резко вырос, перевалив за 60 млрд гривен.

Тем временем в Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду.

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