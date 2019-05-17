Миллениалы чаще плачут на людях и не сдерживают эмоции, чем старшие поколения, - исследование

Миллениалы плачут на людях вдвое чаще, чем представители старших поколений, сообщает "BBC Украина" со ссылкой на Daily Mail.

Так, по комментарию издания, поколение миллениалов готово разрыдаться в поезде или пабе.

Специалисты Opinium Research for Privilege Insurance выяснили, что причиной слез могут стать вполне тривиальные события, такие как развитие событий в футбольном матче или тяжелый день на работе.

Каждый восьмой 2000 опрошенных (12%) признал, что плакал в общественном транспорте и почти такое же количество опрошенных сказали, что не удержали слез в пабе. В то же время этот показатель среди представителей других поколений составляет лишь 6%.

Кроме того, исследователи говорят, что каждая пятая женщина плакала на работе, а большая часть женщин-миллениалов не сдерживают эмоции в компании друзей. У мужчин этой генерации соответствующий показатель составляет 25%.

Отмечается, что эмоциональные ограничения, которые когда-то считались признаком гордости, сейчас вышли из моды, ведь все большее количество молодых людей рады тому, что проявляют свои эмоции на людях.

Еще одним интересным фактом, установленным исследователями, является "страх" 40% миллениалив начать разговор с незнакомцами. В то же время, как только они преодолевают этот барьер, готовы рассказать новым знакомым все секреты.

Как сообщали Українські Новини, самые позитивные люди живут в Парагвае и Панаме. Также ​ученые выяснили, почему некоторым людям сложно контролировать свои эмоции.

Тем временем Украина попала в топ-10 "бездушных" стран.