В День Киева Супрун дала советы, как защитить психику в городе

Город влияет на психическое состояние человека. Он может усиливать тревожность, ощущение одиночества и беспомощности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ульяна Супрун.

По ее словам, человеческий мозг воспринимает социальную изоляцию как физическую боль. Опасности, которые скрывает город, - это мощный источник стресса. В районах, где люди лишены возможности развивать соседскую общину, имеют высокие шансы развить психическую болезнь. Поэтому важно, чтобы в городе были обустроены пешеходные зоны, ярмарки, парки и площадки.

Еще одна основа психического здоровья - это инклюзивность города, его безбарьерность. Зато в городах существуют барьеры: малое количество пандусов, оборудованного общественного транспорта для тележек и тому подобное. Именно поэтому Супрун советует отходить от антисоциальных подземных переходов и лестниц: обустраивать наземные переходы, пандусы и удобный общественный транспорт.

Еще одна основа психического здоровья в городе - это деревья и растительность. Исследования показывают, что 20 мин пребывания среди деревьев и зеленых насаждений помогают преодолевать стресс. Британские врачи прописывают как успокоительное средство наблюдения за птицами. Зеленые насаждения во всем мире — это признак элитности района и залог лучшего здоровья жителей, констатирует глава Минздрава.

"Если дерево погибло, то на его месте стоит посадить новое, а не припарковать авто. Каждый из нас может озеленить свой балкон, или посадить дерево или куст в общественном пространстве. Каждый может приобщиться к тому, чтобы сделать пространство вокруг инклюзивным, дружественным и зеленым", - считает Супрун.

Напомним, ранее Супрун развенчала миф о пользе кислорода.