В Таллине совершил аварийную посадку самолет "Nordica" из Киева

Самолет эстонской авиакомпании Nordica-за поломки шасси вечером во вторник, 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту. Об этом сообщает ERR.\r\nОтмечается, что у самолета произошло разрушение покрышки шасси.\r\nНа борту находилось 35 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.\r\nОднако, из-за инцидента временно было нарушено движение самолетов. Взлетная полоса была снова открыта через полчаса.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.\r\nТакже ранее в России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили.\r\nТакже в США самолет совершил посадку на шоссе в потоке машин.\r\n\r\nКроме того, в небе над Германией загорелся самолет: пилоты совершили аварийную посадку.\r\n