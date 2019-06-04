В Таллине совершил аварийную посадку самолет "Nordica" из Киева

Самолет эстонской авиакомпании Nordica-за поломки шасси вечером во вторник, 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что у самолета произошло разрушение покрышки шасси.

На борту находилось 35 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Однако, из-за инцидента временно было нарушено движение самолетов. Взлетная полоса была снова открыта через полчаса.

Как сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.

Также ранее в России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили.

Также в США самолет совершил посадку на шоссе в потоке машин.