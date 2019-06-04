подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 20:37 56
Общество 2019-06-04T20:37:48+03:00
Українські Новини
В Таллине совершил аварийную посадку самолет "Nordica" из Киева

В Таллине совершил аварийную посадку самолет "Nordica" из Киева

Самолет эстонской авиакомпании Nordica-за поломки шасси вечером во вторник, 4 июня совершил аварийную посадку в Таллиннском аэропорту. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что у самолета произошло разрушение покрышки шасси.

На борту находилось 35 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Однако, из-за инцидента временно было нарушено движение самолетов. Взлетная полоса была снова открыта через полчаса.

Как сообщали Українські Новини, в Москве Boeing не смог приземлиться с первого раза и хвостом задел взлетную полосу.

Также ранее в России горящий самолет с пассажирами совершил экстренную посадку: пожар потушили.

Также в США самолет совершил посадку на шоссе в потоке машин.

Кроме того, в небе над Германией загорелся самолет: пилоты совершили аварийную посадку.

Больше новостей о: Киев Эстония Таллин Аварийная посадка самолета Аварийная посадка

Архив
Новости
НАТО выделило на поддержу Украины €40 млн 20:47
В Таллине совершил аварийную посадку самолет "Nordica" из Киева 20:37
По Киеву планируются масштабные отключения воды: график на неделю и список адресов 20:24
Завтра на заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Хомчак, - Зеленский 20:05
Новости дня: Аваков собирает гроздья гнева за убийство полицейскими мальчика. Зеленский покоряет Брюссель 20:00
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
Экзамены в адвокатуру у тех, кто ошибочно прошел нелегитимную квалифкомиссию, мы рассматриваем по ускоренной процедуре, - глава КДКА Киева Орлов 12:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok