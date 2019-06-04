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04 июня 2019, вторник, 19:01 2531
Общество 2019-06-04T19:01:27+03:00
Українські Новини
Кернес поблагодарил Зеленского за мудрость и посоветовал "возвращаться с Майданов"

Кернес поблагодарил Зеленского за мудрость и посоветовал "возвращаться с Майданов"

Мэр Харькова Геннадий Кернес выразил благодарность президенту Владимиру Зеленскому "за его мудрость" в вопросе, касающемся сноса бюста Жукову. Об этом говорится в заявлении Кернеса, опубликованном во вторник, 4 июня, на официальном сайте городского совета.

Кернес благодарит Зеленского за то, что он доверил мэру как арбитру разобраться в этой проблеме.

Также мэр Харькова заявляет о важности личности Жукова в истории Харькова а также о том, что большинство горожан поддерживает возвращение проспекту имени Жукова. По его словам, такое решение поддерживают десятки тысяч харьковчан, в то время, как против – не более 200 "радикально и националистически настроенных" человек.

Геннадий Кернес, ссылаясь на заявление спикера Зеленского Юлии Мендель, которая сказала, что мэр должен стать арбитром в этом вопросе, заявил: "И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время".

Кроме того, Кернес пообещал вынести вопрос о переименовании проспекта имени маршала Григоренко на проспект имени маршала Жукова на ближайшую сессию Харьковского городского совета.

"Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - подытожил Кернес.

Напомним, что Зеленский требует от России - не вмешиваться в ситуацию с памятником Жукову, а от Харькова - решить эту проблему.

Ранее проукраинские активисты, пикетировавшие съезд политической партии "Доверяй делам" в Харькове, сбросили с постамента расположенный рядом памятник Жукову.

Активистам, сбросившим памятник Жукову в Харькове, грозит 5 лет тюрьмы.

Больше новостей о: Памятник Геннадий Кернес Снос памятника Владимир Зеленский Маршал Жуков

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