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04 июня 2019, вторник, 17:22 54
Экономика 2019-06-04T17:28:42+03:00
Українські Новини
РФ оспорит обязательство выплаты $44,5 млн компенсации "Укрнефти" за активы в Крыму

РФ оспорит обязательство выплаты $44,5 млн компенсации "Укрнефти" за активы в Крыму

Суд. Фото: aval
Суд. Фото: aval

Россия оспорит в суде решение международного арбитражного суда о взыскании 44,5 млн долларов компенсации в пользу крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" за захваченные в Крыму активы.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Российской Федерации, передают Українські Новини.

"27 мая 2019 года Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнефть", "Стабил" и других", - говорится в нем.

Отмечается, что российская сторона считает неправомерным решение арбитражного трибунала.

"Арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе путем корпоративных захватов и незаконной приватизации.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2016 года "Укрнефть" обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России по вопросу незаконного захвата АЗС в Крыму.

В Гаагском суде постановили, что Россия виновна в потере активов "Нефтегаза" в Крыму.

Россия не признает проигрыш в международном арбитраже по иску "Укрнефти" за активы в Крыму.

 

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