РФ оспорит обязательство выплаты $44,5 млн компенсации "Укрнефти" за активы в Крыму

Россия оспорит в суде решение международного арбитражного суда о взыскании 44,5 млн долларов компенсации в пользу крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть" за захваченные в Крыму активы.\r\nОб этом говорится в сообщении Министерства юстиции Российской Федерации, передают Українські Новини.\r\n"27 мая 2019 года Россия подала в Верховный Суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний "Укрнефть", "Стабил" и других", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что российская сторона считает неправомерным решение арбитражного трибунала.\r\n"Арбитры вынесли решения в пользу истцов, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Тем не менее, Трибунал постановил, что Россия несет ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.\r\nТакже в сообщении отмечается, что инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе путем корпоративных захватов и незаконной приватизации.\r\nКак сообщали Українські Новини, в январе 2016 года "Укрнефть" обратилась в Международный арбитражный суд в Гааге с иском против России по вопросу незаконного захвата АЗС в Крыму.\r\nВ Гаагском суде постановили, что Россия виновна в потере активов "Нефтегаза" в Крыму.\r\nРоссия не признает проигрыш в международном арбитраже по иску "Укрнефти" за активы в Крыму.\r\n