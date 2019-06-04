ВСП отменил наказание для скандальной судьи Цокол, которая освободила Саакашвили

Высший совет правосудия отменил увольнение судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол.

Соответствующее решение совет принял на заседании во вторник, 4 июня, передают Українськi Новини.

ВСП рассмотрел жалобу судьи на решение дисциплинарной палаты от 19 октября 2018 года о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и увольнении с должности.

Цокол заявил, что предъявленные ей нарушения были допущены ею несознательно.

Более того, судья считает, что представление о ее увольнении было связано с тем, что в декабре 2017 года она отказала Генеральной прокуратуре в применении домашнего арест для бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

Кроме того, Цокол отметила, что еще весной 2018 года подала заявление об отставке из-за психологического выгорания.

Заявление об отставке так и не было рассмотрено.

В итоге ВСП частично удовлетворил жалобу Цокол и изменил решение дисциплинарной палаты.

ВСП постановил применить к судьей наказание в виде отстранения от работы на 6 месяцев с лишением доплат и направлением на обучение в Национальную школу судей.

Как сообщали Українськi Новини, 19 октября 2018 года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия внесла представление об увольнении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол и отстранила ее от должности.

11 декабря 2017 года судья Цокол отказала Генеральной прокуратуре в применении домашнего арест для бывшего Президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили.

6 ноября 2015 года судья Цокол отказала Генпрокуратуре в аресте экс-лидера партии "Украинское объединение патриотов" ("Укроп") Геннадия Корбана.