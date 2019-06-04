У Херсоні військові вручали повістки до військкомату на прохідній заводу

У Херсоні працівники військкомату вручали повістки на прохідній суднобудівного заводу. Про це повідомив Андрій Піскун на сторінці "Херсон вдень і вночі" Facebook, передає Херсон Daily.

За його словами, сьогодні вранці військові прийшли на прохідну в супроводі поліції і сказали, що будуть вручати повістки.

"Люди спокійно йдуть на роботу, військові запитують проходять, скільки їм років, і тим, хто підходить за віком, починають вручати повістки і в досить грубій формі просять проїхати з ними. Хто відмовляється, того нахабно хапають за руки, і намагаються силою витягнути з прохідної. Все це відбувається з мовчазного схвалення поліції", – повідомив він і додав, що за людей заступилася охорона суднозаводу і проходять повз робітники.

А адже вручення повісток може бути небезпечним - ось, наприклад, на Рівненщині жінка вкусила співробітника військкомату під час вручення повістки її синові.

Раніше Міністерство оборони заявило, щоЗеленський проігнорував 4 повістки про призов на строкову військову службу в 2014-2015 роках.