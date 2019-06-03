Распылили слезоточивый газ и заминировали: В Одесском медуниверситете прошли массовые беспорядки

Сотрудники Национальной полиции в понедельник задержали 51 человека в ходе беспорядков в Одесском национальном медицинском университете.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что полиция связывает беспорядки со срывом заседания наблюдательного совета университета.

Задержанные зашли в административное здание в капюшонах и масках, они распылили слезоточивый газ.

Задержанных доставили в Портофранковское отделение полиции, с ними общаются следователи.

Также неизвестный анонимно сообщил о минировании университета.