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03 июня 2019, понедельник, 19:45 173
Силовые структуры 2019-06-03T19:45:46+03:00
Українські Новини
Распылили слезоточивый газ и заминировали: В Одесском медуниверситете прошли массовые беспорядки

Распылили слезоточивый газ и заминировали: В Одесском медуниверситете прошли массовые беспорядки

Сотрудники Национальной полиции в понедельник задержали 51 человека в ходе беспорядков в Одесском национальном медицинском университете.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что полиция связывает беспорядки со срывом заседания наблюдательного совета университета.

Задержанные зашли в административное здание в капюшонах и масках, они распылили слезоточивый газ.

Задержанных доставили в Портофранковское отделение полиции, с ними общаются следователи.

Также неизвестный анонимно сообщил о минировании университета.

 

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