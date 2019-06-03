Сотрудники Национальной полиции в понедельник задержали 51 человека в ходе беспорядков в Одесском национальном медицинском университете.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Одесской области.\r\nСообщается, что полиция связывает беспорядки со срывом заседания наблюдательного совета университета.\r\nЗадержанные зашли в административное здание в капюшонах и масках, они распылили слезоточивый газ.\r\nЗадержанных доставили в Портофранковское отделение полиции, с ними общаются следователи.\r\nТакже неизвестный анонимно сообщил о минировании университета.\r\n