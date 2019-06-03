"Укрхимтрансаммиак" заявляет о недостоверности обвинений в контрабанде аммиака из России

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" заявляет о недостоверности обвинений в контрабанде аммиака из России.

Об этом говорится в обращении "Укрхимтрансаммиака", передают Українські Новини.

В "Укрхимтрансаммиаке" отмечают, что представители политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины" заявляли о посещении офисов госпредприятия в Николаеве, Херсоне, Одессе и Днипре, при этом офисы предприятия расположены в Киеве, в Николаеве и городе Лозовая (Харьковская область).

"Насчет недостоверной информации насчет обвинения в контрабанде: госпредприятие не является владельцем аммиака, а всего лишь предоставляет услуги по транспортировке и выдаче из аммиакопровода украинским потребителям, придерживаясь договорных обязательств. Госпредприятие осуществляет транспортировку аммиака и его выдачу в соответствии с утвержденным техническим регламентом+", - отметили в сообщении.

Также в предприятии отмечают, что на протяжении последних полутора лет руководство "Укрхимтрансаммиака" уделяло особое внимание введению превентивных мер, что бы сделать невозможным несанкционированный отбор аммиака.

"С целью недопущения незаконного отбора аммиака с украинского участка магистрального аммиакопровода "Укрхимтрансаммиак" заключил соглашение с Управлением полиции охраны в Харьковской области насчет охраны объектов магистрального аммиакопровода и разработано положения о пломбировании конструкций и элементов аммиакопровода, а также был заключен договор с Госохраной МЧС Украины на обеспечение круглосуточной охраны на протяжении всего аммиакопровода", - отметили в сообщении.

Кроме того, для обеспечения санкционированной выдачи аммиака на раздаточных станциях работают таможенные зоны, которые оснащены современными приборами учета аммиака и общий объем аммиака, который находится в украинском участке пребывает под круглосуточным таможеным контролем Государственной таможенной службы.

Как сообщали Українські Новини, "Укрхимтрансаммиак" создан в 2001 году и является монополистом в Украине по транспортировке жидкого аммиака по магистральным трубопроводам.