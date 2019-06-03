подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 июня 2019, понедельник, 15:50 353
Внешняя политика 2019-06-03T15:56:40+03:00
Українські Новини
Посольства двух стран протестуют против памятника Шухевичу в Ивано-Франковске

Посольства двух стран протестуют против памятника Шухевичу в Ивано-Франковске

Роман Шухевич. Фото: wikipedia.org
Роман Шухевич. Фото: wikipedia.org

Посольства Польши и Израиля протестуют против открытия памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Facebook, передают Українськi Новини.

Также обнародовано открытое письмо послов Польши Бартоша Цехоцкого и Израиля Джоэля Лиона.

"Посол Польши Бартош Цехоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года Польша была обеспокоена проведением во Львове факельного шествия по случаю годовщины гибели Шухевича.

Также "Свободе" не удалось добиться в суде переименования киевского проспекта Ватутина в честь Шухевича.

Ранее в Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича.

Больше новостей о: Польша Израиль Посольства Роман Шухевич

Архив
Новости
Аудит "Укроборонпрома" до сих пор не начался, несмотря на решение Кабмина 18:10 Документ
"Не думаю, что новости не разошлись", - спикер Зеленского высказалась о недопуске журналистов на брифинг 17:57
Результат налицо: У Зеленского рассказали о тайном визите Пинчука в АП 17:45
Варфоломей заявил, что Киевского патриархата УПЦ нет и никогда не существовало 17:19
"Укрхимтрансаммиак" заявляет о недостоверности обвинений в контрабанде аммиака из России 17:17
больше новостей
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины 20:22
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok