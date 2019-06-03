Посольства двух стран протестуют против памятника Шухевичу в Ивано-Франковске

Посольства Польши и Израиля протестуют против открытия памятника главнокомандующему Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Facebook, передают Українськi Новини.

Также обнародовано открытое письмо послов Польши Бартоша Цехоцкого и Израиля Джоэля Лиона.

"Посол Польши Бартош Цехоцкий и посол Израиля Джоэл Лион написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что люди, которые выжили после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года Польша была обеспокоена проведением во Львове факельного шествия по случаю годовщины гибели Шухевича.

Также "Свободе" не удалось добиться в суде переименования киевского проспекта Ватутина в честь Шухевича.

Ранее в Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича.