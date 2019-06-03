Посольства двох країн протестують проти пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську

Посольства Польщі та Ізраїлю протестують проти відкриття пам'ятника головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу в Івано-Франківську.\r\nПро це йдеться в повідомленні посольства Польщі в Facebook, передають Українські Новини.\r\nТакож оприлюднено відкритий лист послів Польщі Бартоша Цехоцького й Ізраїлю Джоеля Ліона.\r\n"Посол Польщі Бартош Цехоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали лист до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам'ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що люди, які вижили після масових вбивств, в яких Роман Шухевич відіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - сказано в повідомленні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року Польща була стурбована проведенням у Львові смолоскипної ходи з нагоди річниці загибелі Шухевича.\r\nТакож "Свободі" не вдалося домогтися в суді перейменування київського проспекту Ватутіна на честь Шухевича.\r\nРаніше в Мукачеві перейменували вулиці Бандери і Шухевича.