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03 червня 2019, понеділок, 15:50 65
Зовнішня політика 2019-06-03T18:15:03+03:00
Українські Новини
Посольства двох країн протестують проти пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську

Посольства двох країн протестують проти пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську

Роман Шухевич. Фото: wikipedia.org
Роман Шухевич. Фото: wikipedia.org

Посольства Польщі та Ізраїлю протестують проти відкриття пам'ятника головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу в Івано-Франківську.

Про це йдеться в повідомленні посольства Польщі в Facebook, передають Українські Новини.

Також оприлюднено відкритий лист послів Польщі Бартоша Цехоцького й Ізраїлю Джоеля Ліона.

"Посол Польщі Бартош Цехоцький і посол Ізраїлю Джоел Ліон написали лист до мера Івано-Франківська, висловлюючи протест проти відкриття нового пам'ятника Роману Шухевичу. Посли нагадують, що люди, які вижили після масових вбивств, в яких Роман Шухевич відіграв вирішальну роль, досі живуть в Україні, Польщі та Ізраїлі", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у березні 2018 року Польща була стурбована проведенням у Львові смолоскипної ходи з нагоди річниці загибелі Шухевича.

Також "Свободі" не вдалося домогтися в суді перейменування київського проспекту Ватутіна на честь Шухевича.

Раніше в Мукачеві перейменували вулиці Бандери і Шухевича.

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