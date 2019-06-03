подписаться на рассылку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
03 июня 2019, понедельник, 15:27 579
Медицина 2019-06-03T15:29:28+03:00
Українські Новини
Сторонники Супрун снова захватили Одесский медуниверситет: оттеснили охрану и заняли ректорат, – СМИ

Сторонники Супрун снова захватили Одесский медуниверситет: оттеснили охрану и заняли ректорат, – СМИ

Ульяна Супрун. Фото из открытых источников
Ульяна Супрун. Фото из открытых источников

Сегодня, 3 июня, самопровозглашенный "ректор" Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Владлена Дубинина и ее сторонники захватили здание вуза.

Об этом сообщило информационное агентство "Одесса Медиа".

Как сообщают очевидцы, адвокат бывшего мэра Одессы Гурвица Максим Болдин, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Давид Макарян и активистка Ирина Потоцкая в сопровождении 3 групп титушек заблокировали охрану и ворвались в здание университета. Они заблокировали ректорат и находящуюся возле него приемную народного депутата.

Сотрудники Одесского медуниверситета вызвали сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

"Это очередная попытка дестабилизировать работу нашего университета для последующего его уничтожения. Министерство здравоохранения (МОЗ) во главе с Ульяной Супрун пытались сделать это разными способами: лишали нас зарплат, блокировали финансовые расчеты, пытались отключить электроснабжение и сорвать тем самым лицензированные экзамены КРОК. Но закон и суд оказался на стороне людей, мы выстояли. Бандитский захват - единственный их шанс разрушить университет", - заявил исполняющий обязанности проректора ОНМедУ, профессор Анатолий Сон.

Владлена Дубинина. Фото: odessamedia.netВладлена Дубинина. Фото: odessamedia.net

Конфликт МОЗ с Одесским медуниверситетом длится почти год. Министерство дважды пыталось сменить ректора, назначив сначала и.о. Константина Аймедова, затем - Владлену Дубинину. Здание университета несколько раз подвергалось рейдерским нападениям. Суд дважды отменял кадровые решения МОЗ, по закону о высшем образовании ректоры высших учебных заведений в Украине назначаются ученым советом, а не руководящим органом. Отказ Ульяны Супрун подписать смету университета в ОНМедУ назвали шантажом. Только спустя 5 месяцев через суд удалось добиться выплаты зарплат и стипендий.

Захват здания ОНМедУ. Фото: odessamedia.netЗахват здания ОНМедУ. Фото: odessamedia.net

Против политики МОЗ коллектив и студенты медуниверситета неоднократно высказывались на акциях протеста у здания Кабинета Министров Украины, здания МОЗ в Киеве и посольства США в Украине.

Коллектив Одесского медуниверситета намерен обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом вмешаться в ситуацию и остановить атаки Ульяны Супрун и ее приспешников на вуз. "80% жителей Одессы проголосовали за нового президента. Такую же оценку старая власть получит на парламентских выборах. Медицинская реформа - лидер антирейтинга реформ, подавляющее большинство украинцев оценивают ее еще хуже, чем судебную реформу. Фактически тот антирейтинг, который получил Порошенко, отчасти ему заработала Супрун.  В команде Владимира Зеленского дали понять, что после парламентских выборов и.о. главы Минздрава ждет отставка. Супрун и сама понимает, что при новой власти ее дни сочтены. Грабить и уничтожать отрасль здравоохранения больше не получится", - заявил Анатолий Сон.

Больше новостей о: Ульяна Супрун Захват здания ОНМедУ Владлена Дубинина Анатолий Сон

Архив
Новости
Авто сопровождения Пинчука и машину охраны экс-президента Леонида Кучмы у тех же ворот АП замечали во вторник 28 мая. Фото: Схемы
Пинчук тайно ездил к Зеленскому в Администрацию Президента, - СМИ 15:38
Зеленский назначил Вениславского своим представителем в КС 15:32
Сторонники Супрун снова захватили Одесский медуниверситет: оттеснили охрану и заняли ректорат, – СМИ 15:27
Проект Екошкола «Фармак» вошел в топ-10 проектов устойчивого развития Украины 15:27
ГПУ открыла дело на Трубу за нарушения при увольнении 4 руководителей подразделений ГБР 15:12
больше новостей
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Матиос проведет совещание с руководством Генштаба, МИДа и СБУ из-за видео об оккупации Буковины 20:22
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok