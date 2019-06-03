Сторонники Супрун снова захватили Одесский медуниверситет: оттеснили охрану и заняли ректорат, – СМИ

Сегодня, 3 июня, самопровозглашенный "ректор" Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Владлена Дубинина и ее сторонники захватили здание вуза.

Об этом сообщило информационное агентство "Одесса Медиа".

Как сообщают очевидцы, адвокат бывшего мэра Одессы Гурвица Максим Болдин, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Давид Макарян и активистка Ирина Потоцкая в сопровождении 3 групп титушек заблокировали охрану и ворвались в здание университета. Они заблокировали ректорат и находящуюся возле него приемную народного депутата.

Сотрудники Одесского медуниверситета вызвали сотрудников Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

"Это очередная попытка дестабилизировать работу нашего университета для последующего его уничтожения. Министерство здравоохранения (МОЗ) во главе с Ульяной Супрун пытались сделать это разными способами: лишали нас зарплат, блокировали финансовые расчеты, пытались отключить электроснабжение и сорвать тем самым лицензированные экзамены КРОК. Но закон и суд оказался на стороне людей, мы выстояли. Бандитский захват - единственный их шанс разрушить университет", - заявил исполняющий обязанности проректора ОНМедУ, профессор Анатолий Сон.

Владлена Дубинина. Фото: odessamedia.net

Конфликт МОЗ с Одесским медуниверситетом длится почти год. Министерство дважды пыталось сменить ректора, назначив сначала и.о. Константина Аймедова, затем - Владлену Дубинину. Здание университета несколько раз подвергалось рейдерским нападениям. Суд дважды отменял кадровые решения МОЗ, по закону о высшем образовании ректоры высших учебных заведений в Украине назначаются ученым советом, а не руководящим органом. Отказ Ульяны Супрун подписать смету университета в ОНМедУ назвали шантажом. Только спустя 5 месяцев через суд удалось добиться выплаты зарплат и стипендий.

Захват здания ОНМедУ. Фото: odessamedia.net

Против политики МОЗ коллектив и студенты медуниверситета неоднократно высказывались на акциях протеста у здания Кабинета Министров Украины, здания МОЗ в Киеве и посольства США в Украине.

Коллектив Одесского медуниверситета намерен обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом вмешаться в ситуацию и остановить атаки Ульяны Супрун и ее приспешников на вуз. "80% жителей Одессы проголосовали за нового президента. Такую же оценку старая власть получит на парламентских выборах. Медицинская реформа - лидер антирейтинга реформ, подавляющее большинство украинцев оценивают ее еще хуже, чем судебную реформу. Фактически тот антирейтинг, который получил Порошенко, отчасти ему заработала Супрун. В команде Владимира Зеленского дали понять, что после парламентских выборов и.о. главы Минздрава ждет отставка. Супрун и сама понимает, что при новой власти ее дни сочтены. Грабить и уничтожать отрасль здравоохранения больше не получится", - заявил Анатолий Сон.