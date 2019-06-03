Кабмин уволил 2 членов набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров освободил от обязанностей 2 членов наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом говорится в постановлении правительства №456 от 17 апреля, опубликованном в газете "Урядовий кур’єр" 1 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, от обязанностей членов набсовета были освобождены Александр Бужор и Сергей Михальчук.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении 2 лицам в причинении ущерба акционерному обществу "Укрзализныця" в 39,8 млн гривен. Также НАБУ сообщило о подозрении 7 лицам в завладении 93,2 млн гривен "Укрзализныци", а полиция расследует хищения при строительстве "Бориспольского экспресса".

Тем временем "Укрзализныця" просит Раду и Кабмин выделить 7,1 млрд гривен из госбюджета.

Кроме того, сотрудница "Укрзализныци" объяснила нерабочие кассы для военных тем, что "в Украине нет войны".